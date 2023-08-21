Сьогодні, 21 серпня в Миколаївському обласному центрі зайнятості на заході «Розвиток бізнесу Миколаївщини в умовах воєнного часу», переможцям проєкту #єРобота вручили сертифікати на розвиток власного бізнесу у розмірі майже 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

За словами голови Миколаївської адміністрації військової адміністрації Віталія Кіма, у цьому році по регіону 40 заявок — отримали позитивне рішення Державного центру зайнятості. За програмою планують створити понад 80 робочих місць.

— Зараз наші головні задачі — підтримувати економіку області та відновлювати наш регіон! Приємно спостерігати як наші підприємці, навіть в умовах повномасштабної війни, продовжують працювати та створювати нові робочі місця. Дякую вам, що ви розібралися з грантами. Прошу вас розповісти іншим, що все це прозоро та легко. Тому що навіть я, хоч я і вважаю себе нестарим, то я вже скептично відносився до грантових програм: що це багато паперів, треба розібратися. Ви доводитеся своїми діями, що це зовсім не так, що це все просто. Тому це безпосередньо впливає на податки, на робочі місця, а також це додатково підвищує, фінансову грамотність та навички, якими ви тепер володієте. Я дуже сподіваюсь і бажаю вам, щоб ваш бізнес розвивався дуже швидко. Тому що компанії, які засновані і вижили в кризові моменти, часто потім, коли все стабілізується, стають лідерами ринку. Тому я вам вважаю стати лідерами вашого напрямку, — каже Віталій Кім.

Відомо, що переможцями проєкту на отримання мікрогранту — фізичні особи підприємці, представники підприємств, фахівці служби зайнятості та всі охочі відкрити власну справу або розширити наявний бізнес у форматі в умовах воєнного стану. Серед них власниця дитячого розвивально-навчального центру «Оля-ля» Марина Мала, керівники клініки OrtoSana Антоніна та Дмитро Моторні, засновниця клініки для дітей Dr.Mammy Дарина Шиманець, підприємець Антон Баюнов, який займається ремонтами, керівник ТОВ «МиколаївПромБуд Монтаж» Ігорь Гайванюк, підприємець Даніель Боду, який виготовляє павербанки та власниця магазину зоотоварів Олена Антипенко.

За допомогою програми будуть реалізовані бізнес-проєкти за такими напрямами: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, вирощування зернових культур, загальна медична практика, діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування.

Як підкреслює директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько, до кінця року підприємцям буде надано вже понад 20 мільйонів гривень для розвитку їх бізнесу.

— В цьому році ми змогли вже працювати і реалізовуємо цю програму безпосередньо уже на території і міста Миколаїв. Якщо порівнювати результати з минулим роком, минулого року нам також вдалося працювати, і ми мали досить непогані результати. Ми видали в рамках саме цієї програми жителям Миколаївської області більше 2,5 мільйонів гривень. В цьому році, звісно, результати вже набагато кращі, і станом на сьогодні ми маємо вже більше 8, приблизно 9 мільйонів гривень, які на сьогодні профінансовані безпосередньо учасникам програми. Ми вже маємо на сьогодні більше 80 новостворених робочих місць, а це нам надає також податки, ми розуміємо, що місто Миколаїв є набагато економічно стабільнішим і ефективнішим. Тому ми раді тому, що фахівці Миколаївського обласного Центру зайнятості мають можливість долучитися до економічного фронту. А найголовніше – ми допомагаємо ва, — зазначає Дмитро Оборонько.

Зокрема, з-поміж отримувачів мікрогрантів 56 % - жінки, 44 % - чоловіки.

Варто додати, що на Миколаївщини вже грант у розмірі 500 000 гривень отримала дружина ветерана. Кошти гранту будуть спрямовані на відкриття швейного виробництва, що буде спеціалізуватися на виготовленні тактичного спорядження та одягу у місті Вознесенськ.

Крім того, грантова програма «Власна справа» має попит серед українців, які хочуть відкрити або розвивати свій бізнес. На програму «Власна справа» цьогорічним бюджетом передбачено 1,8 мільярда гривень, що дасть змогу видати близько 10 тисяч мікрогрантів в Україні.

Нагадаємо, 9 серпня розпочався прийом заявок від підприємців Миколаєва на отримання гранту за програмою #EU4Business для мікробізнесу на суму до 4 тисяч євро. За отримані кошти можна придбати обладнання, зробити ремонт пошкоджених приміщень, закупити сировину та матеріали, виплатити заробітну, орендну плату та оплатити інші господарські витрати.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині стартує проєкт грантової допомоги для відновлення та підтримки економічного розвитку постраждалих районів.