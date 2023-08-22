У суботу, 19 серпня, у селищі Вознесенське Вознесенського району Миколаївської області провели благодійний ярмарок «Разом до Перемоги» на підтримку Збройних Сил України.

Про це повідомило Бузьке товариство.

Кожен бажаючий міг придбати випічку, консервацію, натуральне мило та багато іншого.

Місцеві жителі влаштували навіть виїзну кухню, на якій готували м'ясо та овочі.

Для дітей влаштували розважальний куточок із батутами, попкорном та іграшками.

«Все це – щоб допомогти захисникам та захисникам, які зараз обороняють нашу з вами Незалежність на фронтах та в тилу», – йдеться у повідомленні громади.

Як відомо, у ярмарку взяв участь хлопчик із родини переселенців із Донбасу, яка зараз проживає на території Бузької громади, він намалював картину із псом Патроном.

Нехай зібрані сьогодні кошти невеликі в масштабі всієї країни, але це буде нашою суттєвою ним допомогою. Хочу, щоб сьогодні, відпочиваючи тут, ми пам'ятали, завдяки кому у нас цей відпочинок, завдяки кому та для кого проводимо цей ярмарок», — заявив сільський голова Юрій Заволока.

Нагадаємо, 12 серпня, у Миколаєві відбувся ярмарок «Дівочі очі», до якого приєдналися багато жителів міста. На заході вдалося зібрати 70 тисяч гривень для жінок-військовослужбовців.