У понеділок, 21 серпня, українські воїни знищили ще 410 російських загарбників. Так, армія окупанта втратила в Україні вже понад 258 тисяч солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Разом з тим за добу в окупантів більше ніж на 100 одиниць поменшало військової техніки. Зокрема українські захисники знищили 31 артилерійську систему, 27 бойових броньованих машин та 4 танки.

Загалом у повномасштабній війні проти України країна-терорист втратила:

особового складу — близько 258 340 (+410),

танків — 4362 (+4),

бойових броньованих машин — 8476 (+27),

артилерійських систем — 5295 (+31),

РСЗВ — 721 (+2),

засоби ППО — 491 (+2),

літаків — 315 (+0),

гелікоптерів — 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4312 (+3),

крилаті ракети — 1406 (+0),

кораблі / катери — 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 7722 (+30),

спеціальна техніка — 797 (+3).

Нагадаємо, протягом минулого тижня, із 14 до 20 серпня, українські військовослужбовці звільнили ще три квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку. Загалом із початку контрнаступу вдалося повернути під контроль України 43 квадратних кілометри довкола Бахмута.