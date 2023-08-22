У Южноукраїнську ліквідують несанкціоновані сміттєзвалища. На це планують витратити 394 тисячі гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» шукає підрядника для ліквідації 69 тонн сміття. Вартість послуги 394 тисячі 761гривня. Роботи мають бути виконані до 30 вересня поточного року.

Нагадаємо, що депутати затвердили Програму охорони навколишнього природного середовища Первомайська на 2023-2027 роки. Вона передбачає, зокрема створення притулку для тварин та будівництво нового полігону твердих побутових відходів.

Також повідомлялося, що Первомайська міська рада прийняла рішення про збільшення тарифу на вивезення сміття. Тепер тариф за вивезення одного кубічного метра твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів складає 186,36 гривень.

Нагадаємо, що адміністрація Інгульського району замовила ліквідацію несанкціонованих звалищ та вивезення опалого листя на 8,1 млн гривень.