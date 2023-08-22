Українські сили продовжать заходи зі знищення російських окупантів в Криму. Днями будуть нові дії.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, його заяву оприлюднив канал ITV.
Говорячи про звільнення Криму від російських окупантів, Буданов, наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на це.
«І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите», — заявив начальник ГУР.
Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.
Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.
Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.
Згодом видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.
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Українські сили продовжать заходи зі знищення російських окупантів в Криму. Днями будуть нові дії.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, його заяву оприлюднив канал ITV.
Говорячи про звільнення Криму від російських окупантів, Буданов, наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на це.
«І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите», — заявив начальник ГУР.
Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.
Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.
Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.
Згодом видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.