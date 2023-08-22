Українські сили продовжать заходи зі знищення російських окупантів в Криму. Днями будуть нові дії.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, його заяву оприлюднив канал ITV.

Говорячи про звільнення Криму від російських окупантів, Буданов, наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на це.

«І потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і на днях ще побачите», — заявив начальник ГУР.

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

18 липня віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін на нараді із російським лідером Володимиром Путіним заявив, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйновано повністю і він не підлягає відновленню.

Також у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.

Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.

Згодом видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.