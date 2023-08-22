На території Херсона припинили відбудову житла на суми в понад 200 тисяч гривень.

Про це заявив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає «МОСТ».

Відновлення житла на суми в понад 200 тисяч гривень припинили через зміну статусу Херсонської громади з зони можливих на активних бойових дій. Відбудову відновлять після налагодження безпекової ситуації.

Нагадаємо, що Уряд розподілив ще 4,7 мільярда гривень між 18 областями України, для відновлення пошкодженої внаслідок російської агресії інфраструктури — Миколаївська область є у списку.

Також повідомлялося, що на засіданні Уряду 16 червня на відбудову об'єктів критичної інфраструктури Миколаївщини виділили 626,8 мільйона гривень. До переліку, зокрема, потрапило будівництво Миколаївського ліцею №51.