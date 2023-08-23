На сайтах російських компаній, які допомагають окупаційній армії Російської Федерації, з’явилися зображення спалених російських прапорів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«Військові кібери оригінально привітали росіян з днем прапора, який на болотах святкують 22 серпня», — йдеться в повідомленні.

Такі «листівки» кіберфахівці розмістили на сайтах 15 компаній, що підтримують угруповання Південного військового округу РФ.

Нагадаємо, раніше військові хакери привітали росіян з Днем повітряного флоту, розмістивши на сайтах понад 15 компаній РФ кадри збитого російського пілота та збитого літака Су-27.