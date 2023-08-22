Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поїде до Російської Федерації, де зустрінеться з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє турецьке видання Yeni Şafak.

Видання з посиланням на близькі до адміністрації джерела повідомляє про нібито підготовку візиту Ердогана до РФ, який є «критично» важливим для домовленості з Кремлем щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи.

За словами співрозмовників, Анкара дотримується позиції, що створення нового маршруту для експорту зерна морем без участі Росії — не дуже гарна ідея.

Можливі дати візиту Ердогана до Росії не називають. Видання нагадує, що в Україну прямує головний радник турецького президента Акіф Чагатай Килич, також очікується візит в Україну та РФ міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія спільно з Туреччиною та Катаром готує нову угоду на зміну Чорноморській зерновій ініціативі, дія якої закінчилася місяць тому.

17 липня 2023 року Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив та продовольства не виконано.

З 18 липня російські війська стали щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру. При цьому причинами обстрілу Кремль назвав атаку на Кримський міст у ніч проти 17 липня.

Зернова ініціатива забезпечила постачання понад 33 мільйонів тонн аграрної продукції на світовий ринок із портів Одеси. США, Євросоюз та ООН закликали Росію відновити участь у зерновій угоді.

Як відомо, Росія не дотримується правил інспектування суден, які діють згідно з «зерновою угодою». Через дії РФ зерновози по три місяці не можуть зайти в українські порти.

Нагадаемо, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.