Сьогодні, 22 серпня, Росія вперше вивела в Чорне море новий корабель «Циклон», який нещодавно прийняли до складу Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Загалом росіяни вивели в море одразу три носії «Калібрів» із сумарним залпом до 20 ракет.

«Серед них новітній корабель «Циклон», — сказала Наталія Гуменюк.

Вона також наголосила, що армія окупанта станом на зараз готова до виконання нових ракетних ударів по території України

Раніше вже повідомлялося, що російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: до підводного човна додався малий ракетний корабель. Кількість «‎Калібрів»‎, відповідно, зросла до 12.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 6 тисяч ракет та 3 тисячі дронів.

Як відомо, ще у 2022 році Росія застосувала всі види своєї ракетної зброї, завдаючи ударів по Україні.