У зоопарку штату Теннессі народився рідкісний жираф, який не має плям. Фахівці вважають, що це єдиний у світі однотонний сітчастий жираф.

Про це написали CBS News.

Директор зоопарку Девід Брайт розказав, що попередній однотонний жираф був зареєстрований у 1972 році в Токіо.

Сітчасті жирафи — вид жирафів, який походить з Африки і має плямисте забарвлення — коричневе на білому тлі. У 2018 році його внесли до списку тварин, які зникають.

Зоопарк сподівається, що жираф, який потрапив у заголовки, приверне увагу до проблем, з якими стикається вид у дикій природі.

«Дикі популяції тихо скочуються до вимирання, лише за останні три десятиліття світ втратив 40% популяції диких жирафів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з нагоди Всесвітнього дня жирафа, 21 червня у Миколаївському зоопарку відбулося урочисте свято. Працівники установи організували анімаційну програму для мешканців міста, показово погодували жирафів та розповіли лекцію про цих тварин.