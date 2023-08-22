Чорногорія також приєдналася до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з чорногорським лідером Яковом Мілатовичем.

«На зустрічі з президентом Яковом Мілатовичем подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку, а також за приєднання до декларації G7 про безпекові гарантії для України», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України також поділився, що лідери під час зустрічі обговорили підтримку Формули миру України та підготовку до Глобального саміту миру.

Раніше повідомлялося, що 25 країн доєдналися до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки Україні.