Сьогодні, 22 серпня, італійський співак та композитор Сальваторе Кутуньйо, відомий як Тото Кутуньйо, помер у віці 80 років.

Про це італійському виданню ANSA повідомив його менеджер Данило Манкузо.

Він розповів, що Тото Кутуньйо довгий час хворів, а в останні місяці йому стало набагато гірше, помер співак у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані.

Сальваторе «Тото» Кутуньйо відомий, як сольний поп-співак та автор музики для інших виконавців. Він співпрацював з Адріано Челентано, Мірей Матье, Джо Дассеном, Далидой та гуртом Ricchi e Poveri.

В 1983 році, його пісня «Lʼitaliano» стала міжнародним хітом.

Нагадаємо, у віці 84 років з життя пішов відомий грузинський актор, естрадний співак й кінорежисер Вахтанг Кікабідзе.