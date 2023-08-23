За добу, 22 серпня, українські військові знищили ще 480 армії Російської Федерації.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, російсько-окупаційні війська втратили на полі бою 11 танків, 12 броньованих машин та 23 артилерійські системи.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували:

особового складу — близько 258820 (+480) осіб ліквідовано,

танків — 4373 (+11),

бойових броньованих машин — 8488 (+12),

артилерійських систем — 5318 (+23),

РСЗВ — 722 (+1),

засоби ППО — 491 (+0),

літаків — 315 (+0),

гелікоптерів — 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4324 (+12),

крилаті ракети — 1406 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 7745 (+23),

спеціальна техніка — 800 (+3).

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська зранку 23 серпня обстріляли територію Очакова, внаслідок чого сталося займання сухої трави, пошкоджено побутовий газопровід, дах та перекриття двоповерхового житлового будинку та дах одноповерхового житлового будинку.