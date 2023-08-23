За добу, 22 серпня, українські військові знищили ще 480 армії Російської Федерації.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Крім того, російсько-окупаційні війська втратили на полі бою 11 танків, 12 броньованих машин та 23 артилерійські системи.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували:
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська зранку 23 серпня обстріляли територію Очакова, внаслідок чого сталося займання сухої трави, пошкоджено побутовий газопровід, дах та перекриття двоповерхового житлового будинку та дах одноповерхового житлового будинку.
За добу, 22 серпня, українські військові знищили ще 480 армії Російської Федерації.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Крім того, російсько-окупаційні війська втратили на полі бою 11 танків, 12 броньованих машин та 23 артилерійські системи.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували:
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська зранку 23 серпня обстріляли територію Очакова, внаслідок чого сталося займання сухої трави, пошкоджено побутовий газопровід, дах та перекриття двоповерхового житлового будинку та дах одноповерхового житлового будинку.