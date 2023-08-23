Російські сили стурбовані нещодавнім українським просуванням на межі Донецької і Запорізької областей і на заході Запорізької області.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Супутникові знімки за листопад 2022, грудень 2022 і серпень 2023 показують, що російські війська за останній місяць помітно прискорили розширення оборонних укріплень поблизу Червоноселівки (38 км на південний захід від Великої Новосілки і 27 км від нинішньої лінії фронту) в Запорізькій області», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також цитують українського полковника Петра Черника, який заявив, що створені всі умови для того, щоб українські війська зайшли в Північне Приазов’я і «знесли» російські позиції на півдні України і в окупованому Криму, і що російські війська зміцнюють свої позиції на Перекопському перешийку (приблизно 160 км на північ від Севастополя) та будують три лінії оборони в цьому районі.

«Черник припустив, що російські війська не будували б додаткової оборони, якби були впевнені, що зможуть утримати свої позиції на Перекопському перешийку. Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що російські війська створили в Криму чотири невизначені «угруповання» в рамках підготовки до українського контрнаступу і зазначив, що такого раніше не було», – йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що будівництво додаткових оборонних укріплень у Запорізькій області та на Перекопському перешийку і створення чотирьох невизначених «угруповань» у Криму може свідчити про те, що російські війська «дедалі більше стурбовані останнім українським просуванням на південному фронті.

Нагадаємо, що 22 серпня військові 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ з боєм ввійшли в село Роботине Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого тижня, із 14 до 20 серпня, українські військовослужбовці звільнили ще три квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку.

Також нагадаємо, нещодавно бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.