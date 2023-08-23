Російські окупанти вночі випустили по України 20 «Шахедів». Проте силам ППО вдалося збити 11 ворожих дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що сьогодні вночі окупанти запускали дрони типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).

При цьому Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищили 11 ворожих безпілотників, дев’ять з яких — в Одеській області та два — в межах Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що к ніч на 23 серпня російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкоджено і зерносховища.