Від мешканців Миколаївської області надійшло понад 120 заяв на отримання компенсації за повністю знищене росіянами майно через застосунок «Дія».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Станом на 22 серпня від жителів громад Миколаївської області надійшло 126 заяв. Зокрема:

Баштанська — 1;

Широківська — 2;

Березнегуватська — 3;

Вознесенська — 4;

Галицинівська — 8;

Миколаївська — 31;

Первомайська — 41;

Привільненська — 1;

Снігурівська — 10;

Шевченківська — 25.

Розгляд заявок здійснюють комісії, створені при органах місцевого самоврядування, починаючи з 15 серпня 2023 року.

Раніше Міністерство розвитку закликали органи місцевого самоврядування Миколаївської, Харківської, Ірпінської та Чернігівської громад прискорити темпи розгляду заяв на отримання допомоги для відновлення житла, оскільки вони є найнижчими.

Відомо також, що в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновення».

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