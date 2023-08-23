Від мешканців Миколаївської області надійшло понад 120 заяв на отримання компенсації за повністю знищене росіянами майно через застосунок «Дія».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Станом на 22 серпня від жителів громад Миколаївської області надійшло 126 заяв. Зокрема:
Розгляд заявок здійснюють комісії, створені при органах місцевого самоврядування, починаючи з 15 серпня 2023 року.
Раніше Міністерство розвитку закликали органи місцевого самоврядування Миколаївської, Харківської, Ірпінської та Чернігівської громад прискорити темпи розгляду заяв на отримання допомоги для відновлення житла, оскільки вони є найнижчими.
Відомо також, що в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновення».
Читайте також статтю «НикВести» «Десятки тисяч людей залишились без дому: як миколаївцям отримати нове житло?».
Від мешканців Миколаївської області надійшло понад 120 заяв на отримання компенсації за повністю знищене росіянами майно через застосунок «Дія».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Станом на 22 серпня від жителів громад Миколаївської області надійшло 126 заяв. Зокрема:
Розгляд заявок здійснюють комісії, створені при органах місцевого самоврядування, починаючи з 15 серпня 2023 року.
Раніше Міністерство розвитку закликали органи місцевого самоврядування Миколаївської, Харківської, Ірпінської та Чернігівської громад прискорити темпи розгляду заяв на отримання допомоги для відновлення житла, оскільки вони є найнижчими.
Відомо також, що в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновення».
Читайте також статтю «НикВести» «Десятки тисяч людей залишились без дому: як миколаївцям отримати нове житло?».