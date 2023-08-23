Норвегія передала Миколаєву реанімобіль марки Mercedes для потреб Збройних Сил України.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Цей автомобіль для потреб Збройних сил України передали з Норвегії фондом «Ambulanse — og Nødhjelpsdonasjon Lindesnes», говорить його представник та пастор церкви «Добра Новина» Володимир Кузьмич.

Автівка 2018 року, оснащена всім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги пораненим військовим.

— У Норвегії використовувався на дальніх рейсах, по місцю він не їздив. Проїхав 600 тисяч кілометрів. Він переданий владою на нашу організацію. Але для того, щоб перевезти його, обслужити — це пожертви простих людей. Це вже сьомий автомобіль, який наш благодійний фонд передає Україні, — говорить представник благодійного фонду Володимир Кузьмич.

Після передачі автомобіль необхідно доукомплектувати, поставити на облік та присвоїти номери. Його зможуть використовувати вже через 2-3 тижні.

— Усе необхідне для доукомплектації у нас є. Ми швидко його доукомплектуємо. Тут будуть стояти балони з киснем. Можна розмістити три балони для кисневої підтримки перевезених поранених та тяжкохворих. Тут є дефібрилятор у наявності, — розказує лікар-анестезіолог Руслан Рузяк.

Нагадаємо, що у травні 2022 року Миколаєву передали реанімаційний автомобіль із Тернополя, він буде використаний для потреб міської лікарні №3.

Крім того, у вересні 2022 року з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської зібрано $6,4 млн на автомобілі швидкої медичної допомоги класу С. Перші 18 швидких уже передані в Сумську, Харківську, Миколаївську, Чернігівську та Рівненську області.



