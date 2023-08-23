У рамках спільної благодійної ініціативи Київстар та фонду «Повернись живим» «Нам тут жити», українці увімкнувши благодійну функцію «Суперсила Допомога ЗСУ», зібрали на розмінування країни 10 мільйонів гривень.

На сайті «Київстар» повідомили, що 50 гривень від кожної оплати тарифу йтимуть у фонд Повернись живим.

Мета кампанії, яку ініціювали Київстар та фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» за партнерської підтримки групи 1+1 media, — зібрати 175 мільйонів гривень. Кошти будуть спрямованні на закупівлю обладнання та транспорту для саперів 146 інженерно-саперних груп ЗСУ.

Як відомо, мобільний оператор «Київстар» вже перерахував на збір 20 000 000 гривень.

«Кожен охочий може зробити індивідуальний внесок через сайт ініціативи «Нам тут жити». А абоненти Київстар можуть увімкнути унікальну благодійну Суперсилу Допомога ЗСУ — це спеціальна підписка, яка дозволяє робити щомісячний донат на розмінування до 50 грн, просто користуючись мобільним зв’язком. Донат автоматично списується при оплаті тарифу без додаткових платежів для абонента, поки у нього підключена дана функція, яка доступна у більшості тарифів передплати Київстар», — йдеться у повідомленні.

Як взяти участь у зборі на допомогу саперам:

переконатись, що у вашому тарифі є Суперсила Допомога ЗСУ — це зручно зробити у додатку Мій Київстар;

увімкнути Cуперсилу Допомога ЗСУ — це можна зробити через додаток Мій Київстар, за номером 500 або за USSD-запитом 55011*1#;

просто сплачуйте за свій тариф, як завжди, а Київстар перерахує до 50 грн з кожної оплати тарифу до фонду «Повернись живим».

«До нашої ініціативи вже долучилися багато громадян, підприємців та артистів. І ми дякуємо кожному, хто донатить на проєкт. Сподіваємося, до кінця року ми його реалізуємо і закриємо повну потребу підрозділів Сил підтримки ЗСУ в транспорті і найнеобхіднішому обладнанні для якісного виконання завдань та, в першу чергу, збереження життів наших саперів», — сказала керівниця інструкторського відділу Фонду «Повернись живим» Вікторія Дворецька.

Нагадаємо, посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв оголосив про збільшення розміру пакета допомоги нашій державі, зокрема щодо гуманітарного розмінування українських територій.