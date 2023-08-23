Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та стягнув у дохід держави належні російському олігарху Андрію Молчанову активи — ТОВ «АЕРОК», яке входить до групи компаній «Група ЛСР».

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Там зазначають, що «АЕРОК» володіє двома газобетонними заводами на Київщині — в Обухові та Березані.

У травні минулого року ДБР встановило, що підприємство з виготовлення будівельних матеріалів контролюється російським олігархом Молчановим. Бізнесмен є колишнім членом Ради Федерації федерального зібрання РФ, є наближеним до окупаційної влади та є платником податків до російського бюджету.

Прибуток, яке отримувало українське ТОВ «АЕРОК», спрямовували у вигляді дивідендів та роялті до так званої «материнської компанії» з Росії.

«Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави», — наголосили правоохоронці.

Активи компанії арештували та передали в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України арештувала на Миколаївщині риболовецький траулер, який належить компанії російського олігарха Олександра Верховського, яке оцінюють у майже мільярд гривень.