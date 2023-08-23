У Миколаєві в рамках підготовки до опалювального сезону замінюють аварійну ділянку тепломережі по вулиці Космонавтів.

Про це повідомляють пресслужбі Миколаївської міської ради.

Зазначається, що комунальники «Миколаївоблтеплоенерго» замінять 1,2 кілометри трубопроводу від вулиці 4-та Поздовжня до вулиці Нагірна, якому вже понад 30 років.

Як повідомили у міськраді, трубопровід знаходився поряд з комунікаціями води та каналізації, тож через витоки зазнавав критичного руйнування.

«Саме тому, аби не ризикувати в подальшому і уникнути аварійних ситуацій, які неодноразово траплялися на різних ділянках, було прийнято рішення здійснити комплексну заміну старих труб на сучасні пінополіуретанові, термін експлуатації яких складає до 40 років», — розповів директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

У міськраді додали, що роботи мають завершити до початку опалювального сезону. В межах території, де проводять заміну теплопроводу знаходяться школа, дитячий садок та більше 10 багатоповерхівок.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення для забезпечення незмінності тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.

Раніше повідомлялося, що в Україні найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону у прикордонних з Росією областях, а також на прифронтових територіях. У Миколаєві ж ситуація більш-менш стабільна.

До того ж, Організація Об'єднаних Націй розпочала ініціативу зі збору 268 мільйонів доларів для підтримки України під час опалювального сезону.