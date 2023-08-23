Французький архітектор, президент асоціації Architecture et Maîtres d'Ouvrage (AMO) Мартін Дюплантьє розробить концепцію скверу в Миколаєві.

Про це повідомив директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Євген Поляков агентству «Інтерфакс-Україна».

— Миколаївська міська рада підписала меморандум про співпрацю з французьким архітектором Мартіном Дюплантьє. Метою цієї співпраці є створення естетично привабливого та якісного міського середовища в Миколаєві відповідно до європейських урбаністичних принципів, — сказав Євген Поляков.

У Миколаєві архітектор обрав сквер площею понад 9 тисяч квадратних метрів, розташований у мікрорайоні Соляні уздовж проспекту Героїв України, №17 — 19 (будинок-«китайська стіна»).

Вказується, що сквер має потенціал своєрідної точки тяжіння для мешканців сусідніх будинків, а також перехожих як місце для проведення тихого та активного відпочинку.

Наразі розпочинається робота над розробкою концептуальних проєктних рішень, яка триватиме з початку вересня до кінця листопада. Проєктні роботи проводяться без залучення бюджетних коштів.

Мартін Моріс Анрі Дюплантьє — архітектор та урбаніст, голова французького бюро Martin Duplantier Architectes, президент Асоціації Architecture et Maîtres d'Ouvrage (АМО). У березні 2022 року зібрав команду у Львові та розпочав проєкти аналізу руйнувань із перспективою відновлення України.

У квітні 2023 року заснував ТОВ «Д Архітектура Україна» зі статутним фондом 200 тисяч гривень. Серед проєктів на стадії реалізації — проєкт музею Марії Примаченко в Іванкові, відбудова Уваровського дому та створення нового українсько-французького культурного центру у Ворзелі (представлені громадськості, пошук фінансування). У розробці плани розвитку територій (Чернігів, Ізюм, Ніжин). Також агентство працює над проєктами бомбосховищ подвійного призначення для шкіл у всій Україні.

Нагадаємо, миколаївці поскаржилися на жахливий стан скверу «Каскадний». Містяни помітили, що стан скверу, який до початку повномасштабної війни знаходився у занедбаному стані, погіршився ще більше.