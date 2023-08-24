42% опитаних українців висловилися проти легалізації одностатевих шлюбів, і 33% з них — категорично проти.

Соціологічна група «Рейтинг» повідомила, що кожен третій респондент допускає легалізацію одностатевих шлюбів, 37% — за, 22% — не визначились.

В останньому опитуванні соціологи зазначили, що питання про одностатеві шлюби та працевлаштування мігрантів з Близького Сходу залишаються неоднозначними.

Нагадаємо, що дві третини українців упевнені в розвитку України в найближчі 5 років, кожен п'ятий чекає застою.