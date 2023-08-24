Провівши дослідження проб води, екоінспектори встановили, що причиною раніше зафіксованого у Миколаєві мору риби стала спека.

Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Проби води були взяті інспекторами 22 серпня, після повідомлень про те, що на 8 Причалі у Миколаєві масово гине риба.

«Встановлено перевищення сірководню у 5,6 разів, кисень у межах гранично допустимих концентрацій, але показники низькі — 4.9 мг/л при нормі більше 4», — йдеться в повідомленні.

З чого екоінспектори зробили висновок, що замор риби є наслідком сильної спеки, яка спостерігається останніми тижнями та високою температурою води (28 градусів).

Нагадаємо, нещодавно екоінспектори зловили посадовця, який незаконно виловлював рибу у Тилігульському лимані. Посадовець порушив правила промислового рибальства в Чорному морі, тому його оштрафували на 340 гривень.