Провівши дослідження проб води, екоінспектори встановили, що причиною раніше зафіксованого у Миколаєві мору риби стала спека.
Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Проби води були взяті інспекторами 22 серпня, після повідомлень про те, що на 8 Причалі у Миколаєві масово гине риба.
«Встановлено перевищення сірководню у 5,6 разів, кисень у межах гранично допустимих концентрацій, але показники низькі — 4.9 мг/л при нормі більше 4», — йдеться в повідомленні.
З чого екоінспектори зробили висновок, що замор риби є наслідком сильної спеки, яка спостерігається останніми тижнями та високою температурою води (28 градусів).
Нагадаємо, нещодавно екоінспектори зловили посадовця, який незаконно виловлював рибу у Тилігульському лимані. Посадовець порушив правила промислового рибальства в Чорному морі, тому його оштрафували на 340 гривень.
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Провівши дослідження проб води, екоінспектори встановили, що причиною раніше зафіксованого у Миколаєві мору риби стала спека.
Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Проби води були взяті інспекторами 22 серпня, після повідомлень про те, що на 8 Причалі у Миколаєві масово гине риба.
«Встановлено перевищення сірководню у 5,6 разів, кисень у межах гранично допустимих концентрацій, але показники низькі — 4.9 мг/л при нормі більше 4», — йдеться в повідомленні.
З чого екоінспектори зробили висновок, що замор риби є наслідком сильної спеки, яка спостерігається останніми тижнями та високою температурою води (28 градусів).
Нагадаємо, нещодавно екоінспектори зловили посадовця, який незаконно виловлював рибу у Тилігульському лимані. Посадовець порушив правила промислового рибальства в Чорному морі, тому його оштрафували на 340 гривень.