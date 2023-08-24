Мис Тарханкут

Зранку 24 серпня у Криму відбувся бій із залученням авіації.

Про це повідомили «Крим. Реалії» з посиланням на місцевих мешканців.

Зазначається, що з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.

Також джерела видання в українській розвідці нібитопідтвердили, що у цьому районі відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Подробиці поки що не уточнюються.

Біля Маяка знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол — РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру підготовлено позиції для ППО.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив інформацію у коментарі «Суспільному».

— В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG», є власною технічною розробкою СБУ, а виробництво розташоване під землею.

Як повідомлялося, CNN опублікувало ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк» (Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

СБУ надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як «Sea Baby» доставив 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.