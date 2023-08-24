Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов Вознесенської окружної прокуратури та зобов’язав Єланецьку селищну раду прийняти у власність безхазяйне майно — гідротехнічну споруду площею 550 квадратних метрів вартістю майже 3,5 мільйона гривень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

«Встановлено, що на території Єланецької громади знаходиться гідротехнічна споруда, інформація про власника якої відсутня, однак селищною радою це питання залишено без належної уваги, що створює передумови для зловживань при експлуатації та розпорядженні нерухомістю, а також небезпеку для життя населення у разі надзвичайних ситуацій», — йдеться у повідомленні.

З огляду на зазначене, реагуючи на порушення, окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом, який задоволено у повному обсязі.

Раніше повідомлялося, що прокуратура через суд вимагає ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище на території Новобузької територіальної громади.