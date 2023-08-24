Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

«Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2. Висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята — нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність», — йдеться у повідомленні.

У ГУР нагадали, що подібний подарунок також отримали 25 січня.

Нагадаємо, литовський медійник отримав відзнаку від української розвідки за збір коштів на «Байрактар».