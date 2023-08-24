У ході спецоперації українські розвідники та службовці військово-морських сил висадились на території тимчасово окупованого Криму та вивісили там прапор України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег вночі 24 серпня в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

«Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор», — сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, зранку 24 серпня у Криму відбувся бій із залученням авіації. Зазначалося, що з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.