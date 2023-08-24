Шведський бренд одягу H&M має наміри поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в Україні з листопада 2023 року.

Про це йдеться у заяві компанії.

Компанія повідомила, що наразі перебувають у «тісному діалозі» зі своїми партнерами та представниками влади в Україні. Там відстежують перебіг подій в країні перед повторним відкриттям магазинів.

У H&M наголосили, що для компанії пріоритетом є безпека співробітників та клієнтів. Детальну інформацію про відкриття магазинів в конкретних локаціях нададуть пізніше.

Там додали, що H&M підтримує контакти з деякими українськими організаціями стосовно дій, які може зробити шведська компанія для підтримки України та місцевих громад під час відновлення.

«На додаток до попередніх пожертвувань на підтримку людей в Україні, H&M Group буде співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах допомоги та відновлення», — наголосили в компанії.

Зазначимо, що H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року.

Крім того, у 2022 році шведський ритейлер H&M, який раніше оголосив про плани завершити діяльність у Росії, закрив усі магазини мережі в РФ.