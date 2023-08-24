Сьогодні на низці російських сайтів з’явилася інформація про кількість вбитих росіян.

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Вітання з’явилося на понад 20 сайтах, серед яких є інформвидання Північного Уралу, де сконцентровані виробництва ВПК, та сайти компаній, що займаються логістикою.

«Сьогодні, 24 серпня 2023 року, мешканці Росії замість улюблених новин дізналися про кількість вбитих росіян. Так військові хакери привітали з Днем Незалежності України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у день прапора РФ українські хакери розмістили спалені російські триколори на сайтах компаній, які допомагають окупантам.