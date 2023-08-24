Національний банк до Дня Незалежності презентував нові пам’ятні монети «Сміливість бути. UA» номіналом 5 та 10 гривень.

Про введення в обіг нових монет повідомили у Нацбанку.

— Вони особливі, адже зазвичай монети присвячуються особистостям, подіям чи якимось суто матеріальним речам. Але ми спробували віднайти щось, що нас об’єднує та є вартим того, щоб бути закарбованим на монеті. І ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу, рису, яка, по суті, стала синонімом слова «українці», це — сміливість, — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925 проби. Вийшла тиражем до 5 тисяч штук.

На її аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ Батьківщини втілено в символі тризуба, що перебуває «на вістрі» часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі — малий Державний Герб України.

На реверсі срібної монети міститься композиція, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу.

— У центрі зображено золотисту зірку, що засяяла новою надією (символічна паралель — Вифлеємська зоря), яка завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців зруйнувала непорушний ідеологічний (міфічний) «камінь-бетон» непереможності російської армії, що протягом багатьох десятиліть навіювався російською пропагандою усьому світу, а також вертикальний напис: «Сміливість бути. UA», — повідомили в Нацбанку.

Пам’ятна монета з нейзильберу має номінал 5 гривень. Її дизайн повторює загальну стилізовану композицію срібної монети з акцентом зображення аверсу на лезі меча, розміщеного на матовому тлі, як символічний знак готовності українців захищати свою незалежність зі зброєю в руках. Тираж такої монети — 75 тисяч штук.

Як повідомлялось раніше, Національний банк Польщі (NBP) спільно з Національним банком України, до Дня Незалежності випустили в обіг срібні колекційні монети «‎Дружба та братство — найбільше багатство»‎.