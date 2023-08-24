Сьогодні, 24 серпня, Миколаївська міська рада привітала зі святом співробітників комунальних підприємств вручивши їм відзнаки.

У Миколаївській міській раді зазначили, що праця комунальних служб є невід’ємною частиною шляху до Перемоги.

«Це вони день за днем лагодять пошкоджені ворогом комунікації, ремонтують дахи та вікна, щоб люди могли повернутися до своїх осель. І взимку у наших домівках тепло, бо упродовж всього року комунальники дбають про справність котелень, укладають нові мережі, тримають в порядку міське господарство», — йдеться у повідомленні.

Також нагадали, що саме комунальники попри обстріли перевозять пасажирів, відновлюють понівечені ворогом автобуси, тролейбуси та трамваї.

«Це вони, без перепочинку, наводять лад у наших дворах, на вулицях, у парках та скверах. Після нищівних ракетних ударів по місту комунальники з’являлися на місці події практично зі світанком, аби допомогти мешканцям прибрати уламки пошкоджених домівок», — сказали у міськраді.

Та додали, що кожен з працівників комунальних служб намагається зробити все можливе, щоб якнайшвидше повернути Миколаїв до звичного життя.

«Дякуємо всім співробітникам міських комунальних підприємств. За час повномасштабної війни ви стали символом справжньої стійкості та незламності», — відзначили у міській раді.

Нагадаємо, компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2.