Пентагон планує вже у вересні розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє американська газета The New York Times із посиланням на чиновника Пентагону.

Пілоти спочатку вивчатимуть англійську мову в Техасі, а потім почнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні.

Зазначається, що пілотам ще потрібно опанувати англійську мову, перш ніж вони зможуть навчатися керувати американськими реактивними літаками четвертого покоління. Мовні заняття також відбуватимуться у США.

Україна надала список із приблизно 32 пілотів, які готові розпочати навчання на винищувачах, але більшість із них ще недостатньо добре володіють англійською мовою.

Нагадаємо, Португалія також підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на винищувачах F-16.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив 20 серпня під час візиту до Нідерландів, що ця країна передасть Україні 42 винищувачіF-16 після тренування українських пілотів та інженерів. Відомо, що Данія також долучиться до «коаліції F-16» і надасть Україні 19 літаків. У данському Міноборони зазначили, що згодні передати винищувачі в тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані умови для такої передачі. Першу групу цих літаків країна відправить уже у 2023 році.