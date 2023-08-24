У п'ятницю, 25 серпня, у Снігурівці та селах громади проводитимуть промивку та дезінфекцію водопровідної мережі.

Снігурівська міськрада попередила місцевих жителів про можливий специфічний запах води.

«Інформуємо про те, що дезінфекція водопровідних мереж потрібна для забезпечення нормативної якості води, яка подається споживачам та надійного функціонування системи водопостачання міста та населених пунктів громади», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найближчим часом миколаївцям не розпочнуть подавати питну воду. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про проблеми з водозабезпеченням у Кривому Розі після підриву Каховської дамби.

Як відомо, приблизно за місяць до руйнування Каховської ГЕС, у Миколаїв змогли відновити процес подання питної води. За словами мера Олександра Сєнкевича, про це навіть ніхто не знав. Руйнування Каховської ГЕС внесло негативні корективи. Було зруйновано точку забору з Дніпра.

Зараз вода в системах централізованого водопостачання міст Миколаїв та Снігурівка не придатна для питних потреб, приготування їжі, миття посуду, овочів, фруктів, гігієнічних процедур. Проте її можна використовувати для господарсько-побутових потреб.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі – у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

У водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.