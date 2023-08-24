У центрі Миколаєва вздовж Центрального проспекту будівельники залили бетоном та засипали будівельним сміттям стовбури платанів.

Звернення стосовно ситуації розмістили у контакт-центрі Миколаївської міськради.

У повідомленні пояснили, що будівельники «забетонували» дерева під час реконструкції сусідніх будівель.

«Такі дії незабаром призведуть до всихання дерев - досвід практиків та фахівців-арбористів. Прошу вжити заходів чи зобов'язати підрядника розчистити стовбури дерев (платанів) до їх попереднього стану, прибрати грунтово-будівельну масу та розчистити стовбури дерев, щоб їх коренева шийка була на поверхні», — йдеться у зверненні до міськради.

Нагадаємо, у зв'язку з проведенням реконструкції мереж водопостачання у Миколаєві, під ризик видалення підпадають 117 дерев, висаджених вздовж трас водогонів.

Також зазначимо, що у Миколаєві від початку війни до кінця минулого року знесено 1725 дерев, у Центральному районі — 353, в Інгульському — 793, Заводському — 565, та у Корабельному —14.