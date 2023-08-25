До меморандуму про відновлення та розвиток підприємництва в Криму після його деокупації долучилися 15 міжнародних, національних та локальних бізнесів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

На третьому саміті Кримської платформи міністр інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що після деокупації в Криму планується створити найбільший технологічний центр Східної Європи.

— Вільні економічні зони, скасування валютного регулювання, сучасна цифрова інфраструктура та безмежні можливості для навчання та саморозвитку. Разом з Україною у Крим повернеться гідний рівень життя, — розповів Олександр Кубраков про плани України в Криму.

Заступниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна заявила, що долучитися до відновлення півострова вже сьогодні готові десятки провідних компаній та міжнародних організацій. Серед них — Nokia, Ryanair, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Monobank, Okko та інші.

Перелік усіх підписантів меморандуму про відновлення півострова можна подивитися за посиланням.

Раніше, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також наголосив, що його ніхто не зупинить у намірі звільнити Крим. Також він заявляв, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.