Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 25 серпня, склали 470 військовослужбовців, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 259 тисяч 630 військових.
Також протягом доби ЗСУ знищили 28 артсистем, та 10 ББМ ворога, свідчать дані Генерального штабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.08.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Росії заявили, що окупований Крим атакували 42 українські безпілотники.
|
Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
|
НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 25 серпня, склали 470 військовослужбовців, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 259 тисяч 630 військових.
Також протягом доби ЗСУ знищили 28 артсистем, та 10 ББМ ворога, свідчать дані Генерального штабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.08.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Росії заявили, що окупований Крим атакували 42 українські безпілотники.