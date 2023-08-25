Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 25 серпня, склали 470 військовослужбовців, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 259 тисяч 630 військових.

Також протягом доби ЗСУ знищили 28 артсистем, та 10 ББМ ворога, свідчать дані Генерального штабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.08.23 орієнтовно склали:

особового складу — близько 259 630 (+470) осіб ліквідовано;

танків — 4378 (+3);

бойових броньованих машин — 8521 (+10);

артилерійських систем — 5361 (+28);

РСЗВ — 724 (+1);

засоби ППО — 495 (+1);

літаків — 315;

гелікоптерів — 316;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4356 (+12);

крилаті ракети — 1409 (+3);

кораблі/катери — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7790 (+17);

спеціальна техніка — 802 (+1).

Нагадаємо, у Росії заявили, що окупований Крим атакували 42 українські безпілотники.