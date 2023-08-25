В оперативному командуванні «Південь», коментуючи нічний удар дронами по окупованому Криму, заявили, що українські військові вивчають роботу російської протиповітряної оборони.

Про це розповіла речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі проекту «Свобода.Ранок».

— Реагуючи на їхню роботу, ми робимо висновок: де вони, скільки їх і як їм протидіяти… Так, дійсно, вони збирали сили там давно, розгортали системи довготривалий час. Це означає тільки одне – скоріш за все їх координати будуть нам неодмінно відомі, тому що таке приховати дуже складно, хоча вони намагаються. Система протиповітряної оборони у них ще досить потужна, але ми маємо певні лайфхаки, щоб її обходити, — сказала вона.

За її словами, зараз атаки по Криму спрямовані більше на розуміння для тих, хто перебуває на окупованій території півострова, для самовизначення, для тих, хто ще не виїхав.

— Ми працюємо, ми продовжуємо потужний бавовняно-окамитовий сезон. І така сезонна квітучість буде час від часу посилюватися, — попередила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, у Росії заявили, що окупований Крим атакували 42 українські безпілотники. У Міноборони РФ стверджують, що збили девʼять дронів, а 33 зазнали аварії і «не досягнули мети» завдяки російським засобам радіоелектронної боротьби.