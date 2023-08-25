У Києві дві дівчини станцювали на могилах загиблих воїнів Збройних Сил України, їх затримала поліція.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Затриманими виявилися дві сестри, які вирішили станцювати на могилі свого батька, який загинув під Ізюмом. Стало відомо, що дівчата прийшли на Лісове кладовище і таким чином вирішили «вшанувати» пам'ять загиблого.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою, фігуранткам загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років.

У своєму Instagram одна з дівчат написала, що вибачається і шкодує про вчинок. Вона зазначила, що нібито танцювала на могилі свого загиблого під Ізюмом батька, щоб «показати його ставлення до культури поховання».

Нагадаємо, у Миколаєві родинам загиблих у повномасштабній війні українських воїнів компенсуватимуть витрати на поховання. Так, депутати Миколаївської міської ради внесли зміни в програму «Соціальний захист», до якої з бюджету буде виділено 600 тисяч гривень на відшкодування витрат за копку могил загиблих солдатів.

Сім'ям загиблих воїнів, які вирішили ховати їх на військовому секторі кладовища в Матвіївці планують за бюджетні кошти встановлювати однотипні надгробні плити. Крім того, пропонується компенсація для сімей, які поховали воїнів на інших ділянках кладовища.