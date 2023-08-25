Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити майже 2 мільйони гривень на послуги з корчування пнів на території міста.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Технічним завданням передбачається, що підрядник протягом чотирьох місяців повинен провести викорчування 1157 дерев. Вартість робіт попередньо складає 1 мільйон 999 тисяч 528 гривень.

Усі роботи підрядник повинен буде виконати до 31 грудня 2023 року.

Тендерні пропозиції від учасників приймаються до 1 вересня. Аукціон стартує 4 вересня.

Нагадаємо, що на утримання зелених зон та скверів Миколаєва до кінця 2023 року планують витратити 32,5 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що КП «Миколаївські парки» витратить 858 тисяч гривень на послуги з прибирання доріжок та тротуарів в одинадцяти скверах та парках міста.

Крім того, «Миколаївські парки» замовили на п’ять мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста.