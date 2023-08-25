Миколаївські спортсмени взяли призові місця на Чемпіонатах України з вітрильного спорту серед юніорів, які проходили 18—22 серпня у Черкасах.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, на змаганнях область представило 22 спортсмени. Вони привезли за змагань вісім нагород за призові місця, з них чотири за першість.

«Спортсмени змагалися в шести класах: Finn, Ilca 6, Ilca 7, Ultra M, 470 та 420. Їм довелося демонструвати свої уміння і в штиль, і у вітряну погоду» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше уродженка Миколаєва Катерина Садурська стала чемпіонкою світу і встановила новий рекорд у фрідайвінгу.