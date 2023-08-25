В України є «набагато менше» так званого обмінного фонду, ніж у Росії.

Про це заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, в перші дні вторгнення Російська Федерація забрала у полон багато людей.

— У нас його набагато менше, ніж в Російській Федерації. Це правда. Тому що в перші дні вторгнення Російська Федерація нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо, — сказав він.

Точну кількість Кирило Буданов навести відмовився, заявивши, що кількість так званого обмінного фонду є державною таємницею.

Очільник ГУР також повідомив, що з тих російських військових, які потрапляють у полон, близько 20% – здаються добровільно.

— Це біля 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу, — сказав він.

Нагадаємо, що за останній час збільшилися випадки шахрайства на темі повернення українців із російського полону.