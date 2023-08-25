Голова британського парламентського комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд вважає, що після падіння літака ватажка ‎ПВК «Вагнер»‎ Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін недовго залишатиметься при владі.

Про це він сказав в інтерв′ю телеканалу Sky News

Тобіас Еллвуд заявив, що не згоден з оцінкою деяких аналітиків про те, що зі смертю Пригожина «головна загроза для Путіна зникла» і російський президент може стати сильнішим.

Він запропонував іншу точку зору: що «усунення інодумців у таких масштабах, як зараз робить Путін», свідчить про те, що його довіра до найближчого оточення зникла.

«Можливо, Пригожин і мертвий, але шкоди завдано, тому що він підняв завісу над тим, наскільки погано йшло вторгнення Путіна в Україну», — йдеться в інтерв'ю.

За словами Тобіаса Елвуда, Володимир Путін зараз керує через страх, а не через лояльність, і, що дуже важливо, російські олігархи та еліта більше не бачать в ньому надійного гаранта свого статусу, вважає депутат.

На його думку, російський президент глибоко принижений на багатьох фронтах: група Вагнера була «дуже грізним підрозділом» в Україні й одним з небагатьох компетентних російських бойових підрозділів, і тепер цього немає.

Тобіас Еллвуд сказав, що погляд на російську історію говорить про те, що може статися далі.

«Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія демонструє, що слабкість швидко і безжально використовується. І я підозрюю, що його замінять, можливо, не в короткостроковій перспективі, але, безумовно, м'яч вже запущений. Я підозрюю, що Путіну залишились лічені дні», — зазначив він.

Нагадаємо, 23 серпня у результаті авіакатастрофи у Тверській області ймовірно загинув власник «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин.