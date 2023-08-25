Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який впроваджує нові стандарти та правила радіаційної безпеки, відповідно до норм Європейського Союзу. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який впроваджує нові стандарти та правила радіаційної безпеки, відповідно до норм Європейського Союзу.

Про це повідомляється на сайтах Міністерства економіки та Верховної Ради.

Зокрема, законопроєкт №8223 передбачає запровадження трьох ситуацій опромінення: планової, наявної та аварійної.

Ситуація планового опромінення виникає внаслідок практичної діяльності, що передбачає опромінення за нормальних умов, зазначають автори законопроєкту.

Наявне опромінення вже існує і спричинене природним випромінюванням або радіоактивними матеріалами, що залишилися від попередньої діяльності або аварії.

Радіаційне опромінення виникає, відповідно, внаслідок радіації та потребує невідкладних заходів.

Також документ встановлює основні дозовані ліміти опромінення для професіоналів, які працюють із радіацією, та загалом населення.

Так, ліміт ефективної дози опромінення населення не повинен перевищувати 1 мілізіверта на рік. Водночас ефективна доза професійного опромінення не повинна перевищувати 20 мілізівертів на рік.

Окрім того, законопроєкт запроваджує граничні дози в ситуації планового опромінення для персоналу та населення, референтних рівнів для ситуацій наявного та аварійного опромінення.

Ухвалення закону дозволить втілити рекомендації Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції щодо скасування регуляторних інструментів, які стосуються використання радіонуклідних джерел та джерел іонізуючого випромінювання, якими опікується Міністерство охорони здоров’я.

Нагадаємо, що на Миколаївщині проходять навчання з цивільного захисту, на яких відпрацьовують алгоритм дій при загрозі або виникненні радіаційної аварії.