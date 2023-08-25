У Сервісному центру МВС Первомайська знайшли двигун автівки, який з 2019 року розшукується Інтерполом.

Про це повідомила пресслужба МВС у Миколаївській області.

У Первомайську в сервісний центр МВС звернувся чоловік аби перереєструвати авто FIAT DOBLO, однак після проведення перевірок за електронними базами виявилось, що двигун автівки знаходиться в розшуку.

Як відомо, двигун був викрадений в Греції, а пізніше — в Угорщині.

«Тож, автівку шукала майже вся Європа, а знайшли сервісні центри МВС у Первомайську», — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, що у сервісному центрі МВС Вознесенська виявили одразу дві автівки, що перебували в розшуку.