У Міністерстві юстиції поділилися добіркою імен, якими в Україні найчастіше називали малюків у першому півріччі цього року.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Зокрема, найпоширенішими іменами при державній реєстрації народження стали імена:

Для дівчаток: Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія.

Для хлопчиків: Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.

У Мін’юсті нагадують, що ім’я дитини визначається за згодою батьків новонародженого, як це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України.

Нагадаємо, що за останній тиждень, з 11 до 18 серпня, у Миколаєві народилося 42 дитини.