У Міністерстві юстиції поділилися добіркою імен, якими в Україні найчастіше називали малюків у першому півріччі цього року.
Про це повідомило Міністерство юстиції України.
Зокрема, найпоширенішими іменами при державній реєстрації народження стали імена:
У Мін’юсті нагадують, що ім’я дитини визначається за згодою батьків новонародженого, як це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України.
Нагадаємо, що за останній тиждень, з 11 до 18 серпня, у Миколаєві народилося 42 дитини.
|
Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
|
НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
У Міністерстві юстиції поділилися добіркою імен, якими в Україні найчастіше називали малюків у першому півріччі цього року.
Про це повідомило Міністерство юстиції України.
Зокрема, найпоширенішими іменами при державній реєстрації народження стали імена:
У Мін’юсті нагадують, що ім’я дитини визначається за згодою батьків новонародженого, як це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України.
Нагадаємо, що за останній тиждень, з 11 до 18 серпня, у Миколаєві народилося 42 дитини.