У Вознесенську у зв'язку з подорожчанням проїзду в громадському транспорті, міськрада вирішила компенсувати 50% вартості проїзного квитка для дітей.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні виконкому, повідомили у міськраді.

Зазначається, що проїзний квиток сьогодні на місяць коштує 500 гривень. Згідно прийнятого рішення було збільшено розмір компенсації з бюджету зі 150 гривень до 250 гривень за квиток.

«Вже з наступного тижня ви матимете змогу придбати проїзні квитки за зниженою ціною у ТОВ «Вознесенськавтотранс». Проїзними квитками будуть забезпечені всі учні нашої громади, що користуються громадським транспортом», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 1 серпня у Вознесенську, що на Миколаївщині підняли ціни на перевезення міським транспортом.