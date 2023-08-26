Ще 11 українських дітей вдалося повернути з Росії і тимчасово захоплених територій.

Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine та опублікувала відповідне відео.

«Іще 11 українських дітей вдалося забрати з росії та тимчасово окупованих територій. Тому радо ділимося з вами цією приємною новиною», — ідеться в повідомленні.

На сьогодні це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine.

Нагадаємо, що в Україну у вівторок, 1 серпня, повернулися десять дітей, викрадених Російською Федерацією.