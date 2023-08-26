Ще 11 українських дітей вдалося повернути з Росії і тимчасово захоплених територій.
Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine та опублікувала відповідне відео.
«Іще 11 українських дітей вдалося забрати з росії та тимчасово окупованих територій. Тому радо ділимося з вами цією приємною новиною», — ідеться в повідомленні.
На сьогодні це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine.
Нагадаємо, що в Україну у вівторок, 1 серпня, повернулися десять дітей, викрадених Російською Федерацією.
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НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
Ще 11 українських дітей вдалося повернути з Росії і тимчасово захоплених територій.
Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine та опублікувала відповідне відео.
«Іще 11 українських дітей вдалося забрати з росії та тимчасово окупованих територій. Тому радо ділимося з вами цією приємною новиною», — ідеться в повідомленні.
На сьогодні це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine.
Нагадаємо, що в Україну у вівторок, 1 серпня, повернулися десять дітей, викрадених Російською Федерацією.