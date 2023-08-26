Навчальні заклади Миколаєва здобули майже 66 тисяч підручників за програмою Нової української школи.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада.

Для учнів 5 класів надійшли підручники з математики та природної галузі, для 6 класів – з української мови та літератури, зарубіжної літератури, математики, технологій, пізнаємо природу, англійську, німецьку, французьку та польську мови, історію України.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві планують з вересня відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома.

Також повідомлялося, що начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що в навчальному році 2023/2024 більшість шкіл працюватиме онлайн через збільшення інтенсивності обстрілів.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки проводитиме обов’язкову експертизу навчальної літератури, що виготовляється коштом державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.