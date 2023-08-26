У суботу, 26 серпня, на автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» неподалік села Рибаківки Березанської громади Миколаївського району зіткнулися Volkswagen Passat та вантажівки MAN.

Як повідомили у ГУНП у Миколаївській області, аварія сталася приблизно о 06:02.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 24-річний водій легковика, його 23-річний пасажир та 29-річний водій вантажівки отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Медики їх госпіталізували.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції №8 Миколаївського райуправління відкрили кримінальне провадження, попередньо, за ознаками частини 1 статті 286 ККУ («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 серпня, на автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району не розминулися автомобілі Mercedes-Benz та Renault Laguna.