Голова Галицинівської сільради Миколаївського району Іван Назар заперечив інформацію про сплату за гроші бюджету послуг адвоката, який здійснює його захист у кримінальному провадженні з розтрати майна.

Про це він розповів у коментарі «Суспільному».

Нагадаємо, що у мережі Фейсбук поліцейський Андрій Білоус повідомив про укладений між Галицинівською сільською радою та адвокатом Дмитром Голубенком договір. За його словами, Іван Назар від імені органу місцевого самоврядування підписав договір про надання за бюджетні гроші юридичних послуг адвоката, який представляє його інтереси у справі по розтраті та привласненні майна.

Однак голова Галицинівської сільради Миколаївського району Іван Назар зазначив, що угода з адвокатом була підписана для юридичних послуг, що не пов'язані зі справою про будівництво водогону від 2017 року.

— Не наймав для себе за бюджетні гроші адвоката. Ми наймали для громади. Це вже є індивідуми, які хочуть так, як вони хочуть. Це їхні справи. Ми зараз хочемо повернути громаді земельну ділянку у селі Лимани, що під дитячим табором. А щоб це зробити, треба йти по судах і відвойовувати землю і приміщення. Це ж не тільки моє рішення, це депутатський корпус вирішує. Гарний спеціаліст, чого б його не взяти, — сказав керівник громади.

Іван Назар повідомив, що йдеться про майновий комплекс на території села Лимани, що належав дитячому оздоровчому табору «Радянська Україна». В лютому 2006 року його придбав приватний підприємець. Згодом Господарський суд Миколаївської області та Вищий господарський суд України визнали договор купівлі-продажу недійсним, договір оренди ділянки був розірваний.

— Але, незважаючи на судові рішення, повернення до державної власності майнового комплексу так і не відбулось, юридично власником залишається приватна особа. Єдиним шляхом вирішення цієї проблеми є нові судові спори. Кінцевою ж метою керівництва громади в даному питанні є створення на базі комплексу реабілітаційного центру для наших захисників і центру оздоровлення та відпочинку дітей, — розповів Іван Назар.

На сесії Галицинівської сільської ради депутати прийняли рішення залучити адвоката, який здійснюватиме юридичний супровід з цього питання. Сума за юридичні послуги 380 тисяч гривень, пояснив Іван Назар, не є фіксованою, адже договір між сільською радою та адвокатом Дмитром Голубенком передбачає оплату за фактично надані послуги.

Назар також підтвердив, що 6 вересня 2023 року відбудеться чергове засідання по справі з розтрати та привласнення майна при будівництві системи водопостачання у селі Лимани. Прокуратура направила обвинувальний акт до суду у 2018 році.

— Засідання щодо водогону тривають давно. Суд розбереться у правоті, потім зробить висновок. Щодо тверджень автора статті про те, що я сплачую послуги адвоката за захист у кримінальному провадженні, то це твердження безпідставне. Оскільки договір про надання правової допомоги я уклав ще у 2020 році і оплатив за ці послуги, як фізична особа, в момент укладання договору, — прокоментував голова сільради.

Нагадаємо, Головам правлінь «Волиньгазу», «Криворіжгазу» та «Чернігівгазу», які, за даними слідства, підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, повідомили про підозру у справі про масштабні розкрадання палива з газотранспортної системи України.